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Житель Амвросиевки получил 15 лет за передачу координат ВС России ГУР Украины

Житель Амвросиевки получил 15 лет за передачу координат ВС России ГУР Украины

Верховный суд ДНР приговорил жителя Амвросиевки к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о шпионаже.

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