Жительница Ливен украла из школы 15 ноутбуков

Сотрудница школы вынесла из учреждения 15 ноутбуков, используя своё служебное положение. Суд обязал её выплатить штраф 120 тыс.
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