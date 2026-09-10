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Орловские новости

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Жительница Ливен украла из школы 15 ноутбуков

Жительница Ливен украла из школы 15 ноутбуков

Сотрудница школы вынесла из учреждения 15 ноутбуков, используя своё служебное положение. Суд обязал её выплатить штраф 120 тыс.

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