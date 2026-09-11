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Воронежские новости

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За пытки и фальсификацию Воронежский суд подтвердил приговор экс-полицейским

За пытки и фальсификацию Воронежский суд подтвердил приговор экс-полицейским

Преступление произошло в ноябре 2024 года в отделе МВД по Россошанскому району. Трое полицейских незаконно лишили мужчину свободы: его держали в служебном кабинете и камере для задержанных, избивали, применяли электрошокер и угрожали.

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