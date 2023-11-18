Народные приметы и праздники 19 ноября 2023 года Анна ФедороваКаждый 19 ноября Православная Церковь отмечает день памяти Варлаама Хутынского, выдающегося духовного лидера и основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии