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Народные приметы и праздники 19 ноября 2023 года

Народные приметы и праздники 19 ноября 2023 года

Народные приметы и праздники 19 ноября 2023 года Анна ФедороваКаждый 19 ноября Православная Церковь отмечает день памяти Варлаама Хутынского, выдающегося духовного лидера и основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря.

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