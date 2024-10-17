Отголоски k-pop, или Почему россияне полюбили корейскую кухню: «Другой подход к приготовлению»

В России растет популярность восточно-азиатской культуры, в частности кухни стран Азии. Пловом и роллами уже никого не удивишь, зато любителям китайской кухни в Тюмени приходится стоять в очереди у ресторана стритфуда и выискивать новые кафе с корейской и тайской едой.