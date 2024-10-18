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Позитив для оптимистов

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"Бац! Взлетела ракета": Баранец рассказал, как Ельцин проспал "ядерную атаку". Мир спасло только чудо

"Бац! Взлетела ракета": Баранец рассказал, как Ельцин проспал "ядерную атаку". Мир спасло только чудо

Обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как первый президент России Борис Ельцин проспал "ядерную атаку".

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