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Рубль и топливо задают тон: инфляция год к году растёт, месяц к месяцу — снижается

Рубль и топливо задают тон: инфляция год к году растёт, месяц к месяцу — снижается

В августе 2026 года годовая инфляция поднялась до 6,33% — это на 0,35 п. п. выше предыдущего значения.

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