Частный дом израильского премьера атаковали беспилотники из Ливана Сегодняшним утром одна из провинций Израиля – Кесария – подверглась атаке.
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Частный дом израильского премьера атаковали беспилотники из Ливана Сегодняшним утром одна из провинций Израиля – Кесария – подверглась атаке.
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