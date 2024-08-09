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«Наступил перелом, врага отодвинули в Курской области»: Русские разозлись и рванули вперёд на Донбассе, ВСУ сполна получили за Суджу: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 09.08.24 г.

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