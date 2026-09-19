Крупнейший налогоплательщик Британии пожаловался на налоги: «Не хотел бы родиться здесь заново»

Основатель Betfred раскритиковал налоги в Британии.Основатель игорной компании Betfred Фред Дан заявил, что «слишком стар» для переезда из Великобритании, однако не стал бы отговаривать своих детей от смены страны на государство с более выгодным налоговым режимом.
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