Крупнейший налогоплательщик Британии пожаловался на налоги: «Не хотел бы родиться здесь заново»

Основатель Betfred раскритиковал налоги в Британии.Основатель игорной компании Betfred Фред Дан заявил, что «слишком стар» для переезда из Великобритании, однако не стал бы отговаривать своих детей от смены страны на государство с более выгодным налоговым режимом.