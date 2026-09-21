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Ставки по вкладам снова начали расти

Ставки по вкладам снова начали расти

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в первой декаде сентября выросла до 12,95% после 12,9% в конце августа, следует из мониторинга Банка России.

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