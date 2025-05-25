Как отметили в администрации округа, строители находятся на финальной стадии замены кровли, параллельно заливая стяжку на четвертом этаже и оштукатуривая стены в других […] The post Историческое здание школы в Подольске преображается к новому учебному году first appeared on LentaMsk.
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