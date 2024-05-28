Убийство Раиси и его соратников «было одобрено Нетаньяху и военным кабинетом Израиля»

Нетаньяху - военный преступник. Израиль- террористическое государство, а вместе они проводят ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!! Чтобы палестинцев ФИЗИЧЕСКИ БОЛЬШЕ НЕ ОСТАЛОСЬ!!А значит и государства Палестина больше никогда не будет. Израильтяне - последователи идей ГИТЛЕРА!!

И

Искандер

Заткнись, перхоть подзалупная. В ноябре 1940го жиды из «Хаганы» взорвали французский пароход «Патрия» со 1770 немецких ЕВРЕЕВ, бежавших от нацистов, которые хотели ехать не в Палестину, а в США. 267 евреев погибли. В июне 1967го жиды напали на АМЕРИКАНСКИЙ научный корабль «Либерти», 34 члена экипажа погибли, 171 ранен. Жиды сообщили, что «ошиблись», хотя судно неоднократно сообщало о своей принадлежности. В июле 2009го жиды захватили ФИНСКИЙ лесовоз «Арктик Си» с РОССИЙСКИМ экипажем. Хотели взорвать на нём ядерное устройство советского производства у берегов Кабо Верде. Там на международной конференции присутствовала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Жиды хотели обвинить в этом теракте Иран и Россию. Не вышло, высланная флотилия перехватила лесовоз. И т.д, и т.п. Нет на свете паскудства, которое не совершал ублюдочный сионистский гнойник Человечества. Так что, חתיכת חרא /кусок дерьма, לשבת ולהסתובב/иди в жопу, из которой вывалился.