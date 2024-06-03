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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сагино» впервые в истории выиграл Мемориальный кубок, победив в финале «Лондон». MVP турнира – проспект «Монреаля» Бек

Клуб из штата Мичиган был хозяином турнира в этом году.  В предварительном клубе «Спирит» занял второе место, а в матче за выход в финал разгромил чемпиона WHL «Муз Джо» (7:1).

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