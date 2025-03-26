Санкт-Петербург обогнал Москву по бронированиям на майские праздники

Цифровая экосистема МТС провела анализ ранних бронирований отелей и гостиниц на майские праздники. Санкт-Петербург, наряду с Казанью, стал самым популярным направлением для путешествий на длинные выходные.
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