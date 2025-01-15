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СМИ сообщили о подготовке TikTok к отключению приложения в США

СМИ сообщили о подготовке TikTok к отключению приложения в США

Социальная сеть TikTok собирается прекратить работу своего приложения в США в воскресенье, 19 января.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Джо ищущий призраков&quot;!
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19 час.
Eduard
Из 300 миллионов тупых мигрантов в США избрали дауна со склерозом Джо Байдена!
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19 час.
Eduard
И про пропоганду заливать нечего,у США её нет? Да полно,причем самая лживая в мире расчитаная на человека у которого ума хватает жрать банан и молчать!
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19 час.

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