Социальная сеть TikTok собирается прекратить работу своего приложения в США в воскресенье, 19 января.
СМИ сообщили о подготовке TikTok к отключению приложения в США
Комментарии
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Eduard
"Джо ищущий призраков"!
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19 час.
Eduard
Из 300 миллионов тупых мигрантов в США избрали дауна со склерозом Джо Байдена!
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19 час.
Eduard
И про пропоганду заливать нечего,у США её нет? Да полно,причем самая лживая в мире расчитаная на человека у которого ума хватает жрать банан и молчать!
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19 час.
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