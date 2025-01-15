СМИ сообщили о подготовке TikTok к отключению приложения в США

Из 300 миллионов тупых мигрантов в США избрали дауна со склерозом Джо Байдена!

Eduard

И про пропоганду заливать нечего,у США её нет? Да полно,причем самая лживая в мире расчитаная на человека у которого ума хватает жрать банан и молчать!