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Запад «ударил» по Приднестровью, повышая ставки перед переговорами

Запад «ударил» по Приднестровью, повышая ставки перед переговорами

Запад «ударил» по Приднестровью, повышая ставки перед переговорами Евгения КомароваЭнергетический кризис в Приднестровье характеризуется СМИ как удар Запада в рамках повышения ставок перед переговорами.

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