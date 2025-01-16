Запад «ударил» по Приднестровью, повышая ставки перед переговорами Евгения КомароваЭнергетический кризис в Приднестровье характеризуется СМИ как удар Запада в рамках повышения ставок перед переговорами.
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