Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит забвение как избалованному голливудскому актеру. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя публикацию о том, что украинский лидер не признает военную помощь из США долгом.