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Мода и Шоу-бизнес

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Миллиардер Сакс сравнил Зеленского с проблемным актером и предрек ему забвение

Миллиардер Сакс сравнил Зеленского с проблемным актером и предрек ему забвение

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит забвение как избалованному голливудскому актеру. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя публикацию о том, что украинский лидер не признает военную помощь из США долгом.

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