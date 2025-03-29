Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит забвение как избалованному голливудскому актеру. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя публикацию о том, что украинский лидер не признает военную помощь из США долгом.
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