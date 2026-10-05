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Калужские новости

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На лекции спецпроекта «Акватория знаний» вода была рассмотрена как стратегический ресурс

На лекции спецпроекта «Акватория знаний» вода была рассмотрена как стратегический ресурс

Лекция заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод ИВП РАН Михаила Болгова в рамках спецпроекта «Акватория знаний» состоялась 2 октября в студии «Комсомольской правды»Лекция заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод ИВП РАН Михаила Болгова в рамках спецпроекта «Акватория знаний» состоялась 2 октября в студии «Комсомольской правды».

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