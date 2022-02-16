В Тульской области хотят увеличить оклады чиновников

В Тульской области собираются увеличить оклады госслужащих с целью стимулирования деятельности. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменения в региональный закон "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Тульской области".
В Тульской области собираются увеличить оклады госслужащих с целью стимулирования деятельности. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменения в региональный закон "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Тульской области".
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