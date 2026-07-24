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Царьград

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Вучич: ЕС требует от Сербии полноценного согласия с антироссийскими мерами

Вучич: ЕС требует от Сербии полноценного согласия с антироссийскими мерами

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Die Weltwoche заявил о требовании Евросоюза полного подчинения Белграда антироссийским декларациям Брюсселя, отмечая, что Сербия не продвинулась к ЕС из-за политических разногласий за последние пять лет.

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