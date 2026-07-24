Президент Сербии Александар Вучич в интервью Die Weltwoche заявил о требовании Евросоюза полного подчинения Белграда антироссийским декларациям Брюсселя, отмечая, что Сербия не продвинулась к ЕС из-за политических разногласий за последние пять лет.