Тюменские биатлонисты Сливко и Логинов выиграли медали масс-старта на Кубке Содружества в Уфе

В Уфе завершился второй этап Кубка Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов. В последний день соревнований золото женского масс-старта выиграла выступающая за Тюменскую область Виктория Сливко, допустив промах лишь на последнем выстреле.
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