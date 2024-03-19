Политолог Рар назвал «новую Ялту» единственным выходом из кризиса в Европе

Ведущие державы должны заключить договор о разделе сфер влияния в Европе, подобный тому, что страны антигитлеровской коалиции подписали в Ялте в 1945 году - это поможет выйти из кризиса и спасти мир от угрозы ядерной войны.
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