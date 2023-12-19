Советник главы ДНР Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка, передает ТАСС.
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