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Советник главы ДНР Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка, передает ТАСС.

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