Britain issues 38 new Russia-related sanctions

Britain unveiled sanctions targeting Russian oil companies, its shadow fleet of tankers and those accused of supplying the Kremlin with goods.
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