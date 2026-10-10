CNN: решение Хегсета сделать казнь в Техасе публичной застала Пентагон врасплох

Заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что казнь американского военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт-Худ, будет публичной, стало неожиданностью для военных чиновников США.
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