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Иваново

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На первую декаду октября ивановские аграрии собрали 134 тыс. тонн зерна

В Ивановской области завершается уборочная кампания. По данным на первую декаду октября, убрано 95% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, зерно обмолочено с площади 54,4 тыс.

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