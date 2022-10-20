Генштаб ВСУ подтвердил нанесение ВС РФ ударов по украинским позициям в районе села Давыдов Брод

Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке подтверждает активизацию российской армии практически вдоль всей линии соприкосновения, а также эффективность ударов ВС РФ по тыловой инфраструктуре киевского режима.
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