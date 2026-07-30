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Девушка станцевала под проливным дождем

Девушка станцевала под проливным дождем

Проливной дождь, огромная лужа и никакой сцены — только музыка и чувство ритма. Девушка превратила обычный двор в импровизированную танцевальную площадку, а каждый шаг сопровождался эффектными брызгами, которые стали частью хореографии.

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