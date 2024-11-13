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Комментатор "Матч ТВ" Дурасов оскорбил футболиста Дзюбу

Комментатор "Матч ТВ" Дурасов оскорбил футболиста Дзюбу

Комментатор "Матч ТВ" Сергей Дурасов в своем Telegram-канале отреагировал на интервью форварда тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы, в котором он встал на сторону главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковавшего футбольных комментаторов.

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