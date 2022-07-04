Анализ звонков и голоса — новый источник данных для роста продаж

Лев Овчинников - Исполнительный директор Reffection. Многие бизнесмены считают, что достаточно определить свою целевую аудиторию, и все пойдет как по маслу — «полетят» продажи и прибыль, клиенты будут возвращаться и советовать компанию знакомым.