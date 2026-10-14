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Россия победит. Даже не мечтайте говорить с ней на равных – ВСУшник

Россия победит. Даже не мечтайте говорить с ней на равных – ВСУшник

Украине пора забыть о том, что она может на равных говорить с Россией. Как только РФ реально включится в войну, начнутся огромные проблемы для Украины, уже сейчас все идет к тому, что Россия победит.

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