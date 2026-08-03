Росавиация выдала первый сертификат для полётов на аэростатах

В России появилась первая компания, осуществляющая коммерческие полёты на аэростатах. ООО «Электрик Технолоджи» под брендом «Открытое Небо» получило сертификат от Росавиации; планируются полёты над Алтаем на трёх аэростатах, вмещающих по пять человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии