По материалам ОЭБиПК ОМВД России по Сыктывдинскому району сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Коми при взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России выявлен факт хищения полезных ископаемых в особо крупном размере.