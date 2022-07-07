Царьград

4 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Чиновничков, допустивших би2 на концерт вместе с "артистами" на восстановление Донбасса. В арестантских робах и под о..."Би-2" на Суперку...
  • Горыныч
    Почему не уточнена национальность?Пьяные мигранты ж...
  • Evgeniy LeV
    Во всём виноваты звёздно-полосатые!!!Политическое убий...

Брэд Питт уходит из кино из-за неизлечимой болезни мозга

Брэд Питт уходит из кино из-за неизлечимой болезни мозга

Голливудская знаменитость сделала несколько шокирующий заявлений. Питт заявил о желании завязать со съёмками, и причина всего в редком заболевании мозга - прозопагнозии, которая не даёт актёру возможность распознавать лица людей, сообщает dailymail.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх