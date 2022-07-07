Брэд Питт уходит из кино из-за неизлечимой болезни мозга

Голливудская знаменитость сделала несколько шокирующий заявлений. Питт заявил о желании завязать со съёмками, и причина всего в редком заболевании мозга - прозопагнозии, которая не даёт актёру возможность распознавать лица людей, сообщает dailymail.
Голливудская знаменитость сделала несколько шокирующий заявлений. Питт заявил о желании завязать со съёмками, и причина всего в редком заболевании мозга - прозопагнозии, которая не даёт актёру возможность распознавать лица людей, сообщает dailymail.
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