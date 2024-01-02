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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов в новогоднем квизе сказал, что Соболев напоминает чушпана, и предложил Дзюбе спеть «Ручки» группы «Вирус»

Радимов в новогоднем квизе сказал, что Соболев напоминает чушпана, и предложил Дзюбе спеть «Ручки» группы «Вирус»

Бывший капитан «Зенита» с юмором ответил на вопросы по случаю Нового года. – Три игрушки или шара с изображением каких футболистов или тренеров вы бы повесили себе на елку? – На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасев с гитарой.

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