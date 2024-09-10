Выручка московских высокотехнологичных компаний выросла на 33% за первое полугодие этого года

За первое полугодие 2024 года выручка столичных высокотехнологичных компаний увеличилась на 33%. Об этом рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома в рамках международной конференции Startup Village на сессии «Визионерский диалог: гиперскачок из лаборатории на рынок.