В МЧС Карелии выпустили предупреждение о метели и сильном ветре

В МЧС Карелии опубликовали предупреждение о предстоящих снегопадах и усилении ветра. По информации, предоставленной карельским Гидрометцентром, 2 февраля преимущественно в южных районах республики ожидается сильный снег.
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