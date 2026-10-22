Судан: Суданские вооруженные силы (СВС) в утренние часы отбили два района, в том числе базу Букури к юго-востоку от Эд-Дамазина в штате Голубой Нил, после ожесточенных столкновений с Силами быстрой поддержки (RSF) и Народно-освободительным движением Судана-Север (НОДС-С).