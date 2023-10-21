Руденко: Российские снайперы уничтожили ДРГ, чей маршрут выдали в штабе ВСУ

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Телеграм-канале кадры уничтожения украинской ДРГ. Российские снайперы ликвидировали диверсантов синхронно, одним залпом, когда те передвигались ночью в сторону позиций ВС России .
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