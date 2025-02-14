Юрист Терёхин предупреждает: заброшенные участки могут быть изъяты с 1 марта Ирэн ОрлонскаяФилипп Терёхин, старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры», сообщил, что с 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся освоения земельных участков в населённых пунктах и садоводствах.