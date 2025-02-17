МВД: мошенники начали рассылать письма с фейковыми штрафами

В МВД России предупредили россиян еще об одной мошеннической схеме. Аферисты под видом сотрудников ГИБДД рассылают письма от имени ведомств с требованием погасить задолженность из-за просроченных платежей и угрожают за их неуплату арестом имущества, пишет ТАСС.