Леонардо из Черепашек-ниндзя показали в виде трансформера. Он может трансфо...

Леонардо из Черепашек-ниндзя показали в виде трансформера. Он может трансформироваться в автомобильКомпания HeatBoys, известная по линейке официальных фигурок механизированных Черепашек-ниндзя, анонсировала новую статуэтку.
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