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Блогер Виктория Боня пожаловалась на хейт после пластической операции

Блогер Виктория Боня пожаловалась на хейт после пластической операции

Российский блогер Виктория Боня поделилась своими переживаниями после пластической операции. Она рассказала, что после операции ей пришлось столкнуться с критикой и насмешками, но в итоге она осталась довольна результатом, хотя восстановление заняло долгое время.

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