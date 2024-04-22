Блогер Виктория Боня пожаловалась на хейт после пластической операции

Российский блогер Виктория Боня поделилась своими переживаниями после пластической операции. Она рассказала, что после операции ей пришлось столкнуться с критикой и насмешками, но в итоге она осталась довольна результатом, хотя восстановление заняло долгое время.
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