Бизнес-защитник Андрей Осипов предложил органам контроля систематически анализировать эффективность проводимых проверок на основе индикаторов риска

В прокуратуре Алтайского края, под председательством первого заместителя прокурора региона Вячеслава Шипиева и бизнес-омбудсмена Андрея Осипова состоялось очередное совместное заседание Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства и Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.