Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Уральский студент-юрист пытался сбежать в Укрорейх, чтобы вступить в террористическую группировку

Уральский студент-юрист пытался сбежать в Укрорейх, чтобы вступить в террористическую группировку

Студент Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева (УрГЮУ) намеревался попасть на территорию Бандеростана и там примкнуть к коллаборационистской падали - вступить в неонацистский "Русский добровольческий корпус"*, сформированный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Хорошо, что его уже не будет в реальной жизни
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13 час.
Андрей
если будут судить в Ё-бурге ,то 7000руб. штрафа и на свободу с чистой совестью.У кувайшева в области так заведено.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Господииииии...Сколько ещё ИДИОТОВ Да ещё и юристов.
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19 мин.

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