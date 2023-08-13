Уральский студент-юрист пытался сбежать в Укрорейх, чтобы вступить в террористическую группировку
Студент Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева (УрГЮУ) намеревался попасть на территорию Бандеростана и там примкнуть к коллаборационистской падали - вступить в неонацистский "Русский добровольческий корпус"*, сформированный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Комментарии
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Хорошо, что его уже не будет в реальной жизни
если будут судить в Ё-бурге ,то 7000руб. штрафа и на свободу с чистой совестью.У кувайшева в области так заведено.
Господииииии...Сколько ещё ИДИОТОВ Да ещё и юристов.
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