Почему отложили строительство дороги через ЖК «Панорама» в Краснодаре

Почему отложили строительство дороги через ЖК «Панорама» в КраснодареДорогу через ЖК «Панорама», а также через жилые комплексы «Флотилия» и «Перспектива» в районе улиц Героев-Разведчиков и Восточно-Кругликовская пока строить не будут.
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