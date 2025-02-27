Почему отложили строительство дороги через ЖК «Панорама» в Краснодаре

Почему отложили строительство дороги через ЖК «Панорама» в КраснодареДорогу через ЖК «Панорама», а также через жилые комплексы «Флотилия» и «Перспектива» в районе улиц Героев-Разведчиков и Восточно-Кругликовская пока строить не будут.