Путин предупредил противников о жестком ответе на попытки разобщить Россию

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. На XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в национальном центре «Россия», президент Владимир Путин выступил с решительным заявлением о намерении страны «жестко пресекать» попытки дестабилизации и разобщения среди граждан.