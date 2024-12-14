Путин предупредил противников о жестком ответе на попытки разобщить Россию

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. На XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в национальном центре «Россия», президент Владимир Путин выступил с решительным заявлением о намерении страны «жестко пресекать» попытки дестабилизации и разобщения среди граждан.
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