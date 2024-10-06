«Крецул»: Слон сидит спокойно

С сегодняшнего дня в российских онлайн-кинотеатрах можно найти фильм «Крецул» Александры Лихачевой — основанную на реальных событиях драму о прославленном молдавском и российском дзюдоисте, который стал звездой Паралимпийских игр.
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