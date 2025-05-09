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Мода и Шоу-бизнес

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Раскрыты источники дохода Николая Сердюкова — сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной

Раскрыты источники дохода Николая Сердюкова — сколько зарабатывает жених Ксении Бородиной

Уже скоро Ксения Бородина в третий раз отправится под венец. Несмотря на идиллию в отношениях, избраннику телеведущей не позавидуешь: Николаю Сердюкову стабильно достаётся от пользователей сети, которые называют его альфонсом.

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