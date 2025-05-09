Уже скоро Ксения Бородина в третий раз отправится под венец. Несмотря на идиллию в отношениях, избраннику телеведущей не позавидуешь: Николаю Сердюкову стабильно достаётся от пользователей сети, которые называют его альфонсом.
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